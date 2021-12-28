Коммунальные службы с 7 часов утра 28 декабря работают в усиленном режиме. С помощью спецтехники пытаются ликвидировать последствия снегопада.

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Движение транспорта в Днепре остановилось

В городском совете Днепра сообщили, что на улицах города работает:

16 бригад дорожников;

70 единиц посыпочной техники;

10 погрузчиков;

23 единицы снегоочистительной техники;

минитехника и самосвалы.

Дороги и тротуары посыпают комбинированными, соляными и пескосоляными смесями. Всего использовали более 460 тонн смесей.

Справка. В Днепре прежде всего расчищают особо опасные участки – мосты, путепроводы, подъемы и спуски дорог. Коммунальщики имеют согласованные маршруты и планы действий.

Кроме 7 мостов через реку Днепр, коммунальщики работают на улицах Космической, Яснополянской, Грушевского, Рабочей и на проспектах Яворницкого, Поля, Мазепы и Слободской.



Днепровские коммунальщики расчищают опасные участки / Фото "Информатора"

Издание "Информатор" сообщило о больших пробках по всему городу. Особенно часто на невозможность проезда и заносы автомобилей на дорогах жалуются жители Левого берега города.

Главные улицы и проспекты города очищают от снега: смотрите видео

Проблему с проездом почувствовали водители в центре Днепра, где замерзшая брусчатка способствует возникновению опасных ситуаций. Из-за непогоды в разных частях города также не работают светофоры.

Жители Днепра жалуются на снегопад и пробки на дорогах: смотрите видео

Водителей призывают не парковаться

Руководитель управления по благоустройству Днепровской мэрии Светлана Литвинова призвала водителей отнестись с пониманием к ситуации. Она попросила их не парковаться вдоль дорог, чтобы могла проехать спецтехника.

Нам очень важно соблюдать скоростной режим,

– подчеркнула Литвинова.

Чиновник отметила, что коммунальная техника работает на определенной скорости и не может остановиться. Поэтому водители должны пропустить колонну, которая чистит дорогу.

Из-за снегопада в Днепре произошел транспортный коллапс / Фото "Информатора"

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