Коммунальные службы с 7 часов утра 28 декабря работают в усиленном режиме. С помощью спецтехники пытаются ликвидировать последствия снегопада.
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Движение транспорта в Днепре остановилось
В городском совете Днепра сообщили, что на улицах города работает:
- 16 бригад дорожников;
- 70 единиц посыпочной техники;
- 10 погрузчиков;
- 23 единицы снегоочистительной техники;
- минитехника и самосвалы.
Дороги и тротуары посыпают комбинированными, соляными и пескосоляными смесями. Всего использовали более 460 тонн смесей.
Кроме 7 мостов через реку Днепр, коммунальщики работают на улицах Космической, Яснополянской, Грушевского, Рабочей и на проспектах Яворницкого, Поля, Мазепы и Слободской.
Днепровские коммунальщики расчищают опасные участки / Фото "Информатора"
Издание "Информатор" сообщило о больших пробках по всему городу. Особенно часто на невозможность проезда и заносы автомобилей на дорогах жалуются жители Левого берега города.
Главные улицы и проспекты города очищают от снега: смотрите видео
Проблему с проездом почувствовали водители в центре Днепра, где замерзшая брусчатка способствует возникновению опасных ситуаций. Из-за непогоды в разных частях города также не работают светофоры.
Жители Днепра жалуются на снегопад и пробки на дорогах: смотрите видео
Водителей призывают не парковаться
Руководитель управления по благоустройству Днепровской мэрии Светлана Литвинова призвала водителей отнестись с пониманием к ситуации. Она попросила их не парковаться вдоль дорог, чтобы могла проехать спецтехника.
Нам очень важно соблюдать скоростной режим,
– подчеркнула Литвинова.
Чиновник отметила, что коммунальная техника работает на определенной скорости и не может остановиться. Поэтому водители должны пропустить колонну, которая чистит дорогу.
Из-за снегопада в Днепре произошел транспортный коллапс / Фото "Информатора"
Непогода в Украине: последние новости
- Синоптики предупредили об осложнении погодных условий на территории Украины. Сильные снегопады и метели принес в города активный циклон.
- Во многих областях снег не прекращался всю ночь с 27 на 28 декабря и продолжил падать днем. Из-за непогоды образовались огромные пробки и не могут приземлиться самолеты в аэропортах.
- В связи с намерзанием льда на путях задерживаются поезда, которые курсируют по разным направлениям. В частности есть проблемы с прибытием поездов Киевского направления.