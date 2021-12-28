Синоптик Наталья Диденко сообщила, что циклон уже коснулся Украины, после полуночи 28 декабря. Об этом она написала на своей фейсбук-странице.

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Где 28 декабря будет бушевать непогода

Диденко уточнила, что снегопады накрыли запад, юго-запад и частично центр. При этом в южных областях – падают мокрый снег и дождь. Зона снегопадов движется в северо-восточном направлении.

Главную порцию непогоды возьмут на себя центральные области Украины – сильные снегопады, метели,

– подчеркнула она.

Кроме этого, украинский синоптик также отметила, что снегопады не обойдут и столицу. Впрочем, непогода, вызванная циклоном, 28 декабря больше всего затронет именно центр, Юг и Восток.

Под этой заметкой в фейсбуке пишут, что города действительно засыпает снегом. Жители Коломыи отметили, что в ночь на вторник там выпало до 10 сантиметров снега. А пользователи из Ладыжина, что в Винницкой области, говорят о 20 сантиметрах.

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В ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, предупредили, что непогода может повлечь нарушение движения транспорта. Предупредили также и о том, что населенные пункты могут остаться без света.

Синоптики прогнозировали, что ночью осадки накроют южные регионы, а также Винницкую, Хмельницкую и Черновицкую области. При этом днем ухудшения погоды стоит ожидать в центре и на востоке.

Кроме этого, в южной части страны, а также в центральных областях днем 28 декабря стоит ожидать мокрого снега, дождя и гололеда.

Всюду, кроме западных и северных областей, порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Прогнозируют метели и снежные заносы, а на дорогах – гололедицу. Речь идет о I уровне опасности.

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Полный текст сообщения Натальи Диденко в фейсбуке:

Циклон уже коснулся Украины. Снег идет на западе, юго-западе, частично в центральных областях. На юге – мокрый снег и дождь. Зона снегопадов движется в северо-восточном направлении. Главную порцию непогоды примут на себя центральные области Украины – сильные снегопады, метели! Киев также зацепит снегом, но основные регионы циклонической непогоды в течение вторника, 28 декабря – Центр, Юг, Восток Украины. Следим дальше за циклоном.