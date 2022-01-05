Зверьки обитают на территории Львовского городского детского эколого-натуралистического центра на улице Кубанской, 12. Прогноз на основе поведения грызунов составил директор центра Игорь Антахович.

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У сурков из-за тепла сбились "часы"

Антахович уточнил, что такое раннее пробуждение сурков произошло впервые за много лет. Однако он добавил, что любимцы центра проснулись не окончательно, а лишь прервали зимнюю спячку через аномальное для января тепло.

Обычно сурки просыпаются на Сретение, поэтому такой нынешний короткий сон случился впервые за 13 лет наших наблюдений за сурками,

– пояснил специалист.

Обратите внимание! Этой зимой из-за слишком теплой погоды сурки не только проснулись среди зимы, но и впали в спячку позже обычного – 1 декабря вместо октября.

Угрозы для пушистых нет

Антахович заверил, что раннее пробуждение сурков никак не скажется на их самочувствии. Ведь еще до наступления зимы предвестники весны набрали достаточное количество жира для зимовки.

То, что Маричка и Мишка прервали спячку, сотрудники Львовского городского детского эколого-натуралистического центра поняли за раскрытым отверстием в избушках Сурков. Ибо обычно перед холодами они сами закрывают лазы опилками.

Звериная квартира

Антахович рассказал, что суркам центра обустроили такой же дом, как в дикой природе. Она разделена на комнату для сна, гардеробную и столовую. Особенностью этих животных является то, что каждые 10 – 14 дней во время спячки они просыпаются, чтобы поесть и сходить в туалет. При этом из теплого дома наружу пушистые не выходят.

Чтобы поддержать Маричку и Мишку, их смотрители каждую неделю подсыпают им еду и смотрят, как те себя чувствуют. Собственно 1 января они и заметили, что парочка "разбаррикадировала" избушку и довольно резво ковырялась в ней. Более того, сурки даже вышли, чтобы погулять на улице, где резко потеплело.

Европейский климатический рекорд

Последний день 2021 года, 31 декабря, стал самым теплым за 70 лет в ряде европейских стран: Испании, Италии и Франции. Отметки термометров достигали апрельских показателей.