У Львові передчасно помер 31-річний капітан поліції Володимир Федоришин

У Львові 6 жовтня передчасно обірвалося життя капітана поліції Володимира Федоришина. Йому був лише 31 рік.

Причина смерті поліцейського наразі невідома. Також поки не повідомили часу прощання та похорону.

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Помер капітан поліції Володимир Федоришин

У поліції Львівщини розповіли, що 6 жовтня передчасно обірвалося життя 31-річного капітана поліції Володимира Федоришина.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Володимира Мироновича. Сумуємо разом з вами з приводу цієї непоправної втрати. Вічна пам'ять!,

– мовиться у повідомленні.

Володимир Федоришин працював інспектором сектору контролю за обігом зброї Львівського райуправління поліції №1 ГУ поліції у Львівській області.

"Він гідно виконував свій службовий обов'язок, був сумлінним та відданим справі фахівцем, захищав Закон, був надійним товаришем", – розповіли колеги.

У поліції не повідомили причину смерті правоохоронця. Також наразі невідомо, коли відбудуться прощання та чин похорону.



Обірвалось життя капітана поліції Володимира Федоришина / Фото поліції Львівщини