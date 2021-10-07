У Львові передчасно помер 31-річний капітан поліції Володимир Федоришин
Джерело:поліція Львівщини
У Львові 6 жовтня передчасно обірвалося життя капітана поліції Володимира Федоришина. Йому був лише 31 рік.
Причина смерті поліцейського наразі невідома. Також поки не повідомили часу прощання та похорону.
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Помер капітан поліції Володимир Федоришин
У поліції Львівщини розповіли, що 6 жовтня передчасно обірвалося життя 31-річного капітана поліції Володимира Федоришина.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Володимира Мироновича. Сумуємо разом з вами з приводу цієї непоправної втрати. Вічна пам'ять!,
– мовиться у повідомленні.
Володимир Федоришин працював інспектором сектору контролю за обігом зброї Львівського райуправління поліції №1 ГУ поліції у Львівській області.
"Він гідно виконував свій службовий обов'язок, був сумлінним та відданим справі фахівцем, захищав Закон, був надійним товаришем", – розповіли колеги.
У поліції не повідомили причину смерті правоохоронця. Також наразі невідомо, коли відбудуться прощання та чин похорону.
Обірвалось життя капітана поліції Володимира Федоришина / Фото поліції Львівщини