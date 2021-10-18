У Львові вирішили закрити нічні клуби: карантин став жорсткішим

У Львові з 18 жовтня діють посилені карантинні обмеження. Працівників закладів та установ міста відтепер перевірятимуть на вакцинацію, а нічні клуби не працюватимуть.

Кількість хворих на коронавірус у Львові продовжує зростати. Тож 18 жовтня відбулось чергове засідання комісії з питань ТЕБ та НС.

До теми У Львові почали діяти посилені карантинні обмеження

У закладах може працювати лише вакцинований персонал

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що під час засідання ТЕБ та НС затвердили протокол для перевірки закладів та установ.

Маємо протокол для перевірки закладів, які здійснюють господарську діяльність. Прошу усіх керівників взяти до уваги й дотримуватись цих правил,

– зауважив мер.

У кожного працівника повинен бути один з наступних документів:

сертифікат про вакцинацію;

довідка про протипокази до проведення щеплення;

негативний ПЛР-тест.

Неповнолітні працівники та жінки, які мають дитину на грудному вигодовуванні, можуть продовжувати працювати у звичному режимі. Також Садовий додав, що через різке збільшення охочих вакцинуватись години роботи центрів для вакцинації продовжать.

Усі львівські заклади можуть приймати відвідувачів лише до 23:00. Окрім цього, комісія вирішила заборонити роботу нічних клубів.



Працівників львівських закладів та установ перевірятимуть на вакцинацію / Дані ЛМР

Зауважте Інших варіантів немає, – Садовий пояснив, чому у Львові посилили карантин

Коротко про нові карантинні обмеження у Львові

Учні львівських шкіл до 1 листопада йдуть на 2-тижневі канікули. Позашкільні гуртки, народні доми, музичні школи, спортивні секції та заклади дозвілля не працюватимуть.

Проводити масові заходи – заборонено. Дозволені лише ті, усі учасники яких мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

Театри, кінотеатри, музеї, галереї, філармонія також працюватимуть лише для вакцинованих або тих, хто має негативний ПЛР-тест. Заповненість залів повинна становити не більше ніж 50% від загальної кількості місць.

Усі працівники ринків, магазинів, ТЦ, перукарень та салонів краси повинні бути вакцинованими або мати негативний ПЛР-тест. Заповненість приміщень повинна становити не більше ніж 50%.

Ресторани, бари та кафе працюють лише до 23:00. Усі працівники повинні бути вакцинованими або з негативними ПЛР-тестами. За столиком можна сидіти не більше ніж 4 людям.

У спортзали можуть ходити лише вакциновані або ті, хто має негативний ПЛР-тест. Усі працівники також повинні мати щеплення проти коронавірусу.

Готелі та хостели працюватимуть лише, якщо всі працівники мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.



Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу