У Львові під час нищівної пожежі загинула жінка: відео з місця події

Неподалік собору святого Юра 27 січня трапилася пожежа у багатоповерхівці. Рятувальники знайшли у задимленій квартирі тіло її власниці.

Займання виникло близько обіду. Співробітникам ДСНС вдалося подолати полум'я.

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Майже у центрі Львова трапилася пожежа

Приблизно о 14:11 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в будинку №60 на вулиці Городоцькій. Займання трапилося у квартирі на останньому поверсі 4-поверхівки.

Співробітники ДСНС негайно виїхали на місце виклику. На момент їхнього прибуття з вікна помешкання вибивався густий чорний дим. Вогнеборці під'єдналися до спеціальних апаратів захисту органів дихання та зору і почали гасити пожежу.

Дивіться відео з місця події:

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Внаслідок займання загинула пенсіонерка

Під час розвідки у задимленій квартирі знайшли тіло жінки. Загиблою виявилася її 73-річна власниця.

Вогнеборцям вдалося повністю загасити полум'я за приблизно 20 хвилин. Внаслідок пожежі вогонь знищив у квартирі речі на площі 15 квадратних метрів та пошкодив стіни й стелю на площі 60 квадратних метрів.

До ліквідації займання залучили 14 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлять правоохоронці.