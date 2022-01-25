На Яворівському полігоні сталася масштабна пожежа: фото з місця події

На місці події працювали рятувальники. Загасити полум'я вдалося менш, ніж за годину.
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На території Яворівського полігону сталася пожежа
На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки 24 січня трапилася масштабна пожежа. Він розташований у селі Старичі Яворівського району.
За інформацією ДСНС Львівщини, займання виникло приблизно о 19:17. Там повністю згоріли 2 намети медичного пункту площею 100 квадратних метрів.
О 20:55 вогнеборцям вдалося загасити полум'я. До ліквідації займання залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
На Яворівському полігоні сталася пожежа / Фото ZAXID.NET
Спалахнули 2 намети / Фото ZAXID.NET
Рятувальники подолали вогонь / Фото ZAXID.NET
Внаслідок події ніхто не постраждав / Фото ZAXID.NET