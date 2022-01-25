На месте происшествия работали спасатели. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

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На территории Яворовского полигона произошел пожар

На территории Международного центра миротворчества и безопасности 24 января случился масштабный пожар. Он расположен в селе Старичи Яворовского района.

По информации ГСЧС Львовщины, возгорание возникло примерно в 19:17. Там полностью сгорели 2 палатки медицинского пункта площадью 100 квадратных метров.

В 20:55 пожарным удалось потушить пламя. К ликвидации возгорания привлекались 8 спасателей и 2 единицы спецтехники.



На Яворовском полигоне произошел пожар​ / Фото ZAXID.NET



Вспыхнули 2 палатки​ / Фото ZAXID.NET



Спасатели преодолели огонь / Фото ZAXID.NET



В результате происшествия никто не пострадал​ / Фото ZAXID.NET