На месте происшествия работали спасатели. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
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На территории Яворовского полигона произошел пожар
На территории Международного центра миротворчества и безопасности 24 января случился масштабный пожар. Он расположен в селе Старичи Яворовского района.
По информации ГСЧС Львовщины, возгорание возникло примерно в 19:17. Там полностью сгорели 2 палатки медицинского пункта площадью 100 квадратных метров.
В 20:55 пожарным удалось потушить пламя. К ликвидации возгорания привлекались 8 спасателей и 2 единицы спецтехники.
На Яворовском полигоне произошел пожар / Фото ZAXID.NET
Вспыхнули 2 палатки / Фото ZAXID.NET
Спасатели преодолели огонь / Фото ZAXID.NET
В результате происшествия никто не пострадал / Фото ZAXID.NET