Вогонь спалахнув о 14:15 22 січня на першому поверсі. Попередньо відомо, що горить утпплювач будинку.
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У Дніпрі горить багатоповерхівка
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У Дніпрі спалахнула потужна пожежа в офісі АТБ. Попередньо відомо, що вогонь охопив 7 з 9 поверхів будівлі.
Джерело:телеграм ДСНС України
Вогонь спалахнув о 14:15 22 січня на першому поверсі. Попередньо відомо, що горить утпплювач будинку.
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Новина доповнюється…