Вогонь спалахнув о 14:15 22 січня на першому поверсі. Попередньо відомо, що горить утпплювач будинку.

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