Рятувальники отримали повідомлення про займання 22 січня о 01:53. Пожежа спалахнула в ресторані Daili Sport, розташованого на вулиці Спортивній.

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Що відомо про пожежу

Вогонь охопив цокольний та 3 поверх будівлі, була загроза розповсюдження пожежі на 1 та 2 поверхи. О 03:10 пожежу на площі 300 квадратних метри локалізували, а о 04:00 повністю ліквідували. Не допущено розповсюдження вогню на приміщення 1 та 2 поверхів.

Всього до гасіння залучили 9 одиниць техніки та 45 рятувальників.

Зверніть увагу! Причина пожежі та збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає.

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