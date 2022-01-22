Спасатели получили сообщение о возгорании 22 января в 01:53. Пожар вспыхнул в ресторане Daily Sport, расположенном на улице Спортивной.
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Что известно о пожаре
Огонь охватил цокольный и 3 этаж здания, была угроза распространения пожара на 1 и 2 этажи. В 03:10 пожар на площади 300 квадратных метров локализовали, а в 04: 00 полностью ликвидировали. Не допущено распространение огня на помещения 1 и 2 этажей.
Всего к тушению привлекли 9 единиц техники и 45 спасателей.
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