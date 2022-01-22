У ДСНС уточнили, що вогонь спалахнув у 5-поверховій будівлі колишньої бібліотеки юридичної академії на вулиці Пушкінській.
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Постраждалих внаслідок пожежі немає
Близько 10:30 виявили осередок пожежі – на горищі. Ліквідація займання триває. На місці працюють 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Горить горище та перекриття даху
Станом на 11:45 площа пожежі складає близько 400 квадратних метрів. Горять дерев'яні конструкції обрешітка під металопрофілем покрівлі, горищного приміщення та частково перекриття 5-го поверху. Рятувальники розбирають металевий дах.
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Дивіться відео з місця пожежі / Відео з телеграм-каналів:
Горить приміщення юридичної академії / Відео з телеграм-каналу "ТРУХА":
Останні великі пожежі в Україні: коротко
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