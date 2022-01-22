В ГСЧС уточнили, что огонь вспыхнул в 5-этажном здании бывшей библиотеки юридической академии на улице Пушкинской.

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Пострадавших в результате пожара нет

Около 10:30 обнаружили очаг пожара – на чердаке. Ликвидация возгорания продолжается. На месте работает 40 спасателей и 10 единиц техники. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Горит чердак и перекрытие крыши

По состоянию на 11.45 площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. Горят деревянные конструкции обрешетки под металлопрофилем кровли, чердачного помещения и частично перекрытия 5-го этажа. Спасатели разбирают металлическую крышу.

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Смотрите видео с места пожара / Видео с телеграм-каналов:

Горит помещение юридической академии / Видео с телеграм-канала "ТРУХА":

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