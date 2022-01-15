На месте пожара работают пожарные и спасатели. Однако погода осложняет борьбу со стихией.
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Огонь охватил большую территорию
Причины возгорания пока неизвестны. По данным местных телеграм-каналов, огонь охватил около 5 гектаров и продолжает стремительно распространяться. В сети обнародовали видео пожара.
Тушение огня, кроме сильного ветра, затрудняет отсутствие проезда к территории, где возник пожар.
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Последние громкие случаи пожаров в Украине
- В Харькове 11 января возник пожар на территории Благовещенского собора. Огонь охватил здание у храма. К счастью, никто не пострадал.
- В городе Бородянка под Киевом 13 января вспыхнул масштабный пожар на складах с шинами. Огонь охватил 1 500 квадратных метров. Пожар также обошелся без пострадавших и жертв.
- В тот же день в центральном корпусе Харьковского национального университета имени Каразина произошел пожар. Из-за этого эвакуировали студентов.