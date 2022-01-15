На місті пожежі працюють пожежники та рятувальники. Однак погода ускладнює боротьбу зі стихією.

До теми У Жулянах полум'я охопило приватний будинок: відео жахливої пожежі

Вогонь охопив велику територію

Причини займання поки невідомі. За даними місцевих телеграм-каналів, вогонь охопив близько 5 гектарів та продовжує стрімко поширюватися. У мережі оприлюднили відео пожежі.

Гасіння вогню, крім сильного вітру, ускладнює відсутність доїзду до території, де виникла пожежа.

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