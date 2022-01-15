На місті пожежі працюють пожежники та рятувальники. Однак погода ускладнює боротьбу зі стихією.
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Вогонь охопив велику територію
Причини займання поки невідомі. За даними місцевих телеграм-каналів, вогонь охопив близько 5 гектарів та продовжує стрімко поширюватися. У мережі оприлюднили відео пожежі.
Гасіння вогню, крім сильного вітру, ускладнює відсутність доїзду до території, де виникла пожежа.
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Останні гучні випадки пожеж в Україні
- У Харкові 11 січня виникла пожежа на території Благовіщенського собору. Вогонь охопив бідвлю біля храму. На щастя, ніхто не постраждав.
- У місті Бородянка під Києвом 13 січня спалахнула масштабна пожежа на складах із шинами. Вогонь охопив 1 500 квадратних метрів. Пожежа також обійшлася без постраждалих та жертв.
- Того ж дня у центральному корпусі Харківського національного університету імені Каразіна сталася пожежа. Через це евакуювали студентів