Оперативне відео з місця події опублікували низка харків'ян у місцевих телеграм-каналах. Чорний стовп диму, що йде з Благовіщенського собору помітно здалеку.

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Пожежа в харківській церкві

Як видно з відео, оприлюднених очевидцями, пожежа виникла в одній зі споруд у дворі храму. Сама пам'ятка не постраждала від вогню, однак епіцентр дуже близько від однієї зі стін церкви.



У Харкові на території собору спалахнула пожежа / Фото очевидців з соцмереж

На місці працювали рятувальники, яким вдалося ліквідувати пожежу за годину. Вогонь на території собору спалахнув о 8:45, а о 9:43 його вже загасили.



Вогонь охопив будівлю біля Благовіщенського храму / Фото очевидців з соцмереж

Відомо, що жертв та постраждалих у надзвичайній події немає. Постраждала лише одноповерхова господарська будівля на площі 60 квадратних метрів.

Як гасили вогонь у Благовіщенському соборі Харкова / Фото ДСНС

На місці працювали 20 вогнеборців та 4 одиниці спецтехніки.

Пожежа у Харкові на території Благовіщенського собору: дивіться відео

Причини пожежі

За словами речника Харківського управління ДСНС Євгенія Василенка, всередині господарської будівлі біля храму горіли залишки свічок, одяг, парафін та інші речі.

Попередньо, причиною пожежі називають коротке замикання електромережі.

Історія Благовіщенського собору

Свято-Благовіщенський кафедральний собор у Харкові вважається найбільшим у Східній Європі. Ним опікується місцева єпархія УПЦ Московського патріархату.

Сакральну споруду в цьому місці вперше звели у 1655 році. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці була дерев'яною та мала окрему дзвіницю.



Благовіщенський собор вважається найбільшим у Східній Європі / Фото з Вікіпедії, Сергій Бобок

Після масштабної пожежі 1738 року її повністю відновили, а вже 1789 року вирішили закласти оновлений кам'яний храм. Через низку історичних обставин фундамент нової церкви почали зводити 1888 року, а цілком завершили споруду 1901 року.