Відомо, що пожежа сталася в одній з кімнат на 3 поверсі будівлі. У святковий вечір 7 січня загорілися домашні речі.

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Пожежа в університеті Харкова

На місці працювало 5 відділень рятувальників – усього 25 людей, а також автоцистерни й автодрабина.

Унаслідок пожежі, житлову будівлю заповнив густий дим. Насамперед евакуювали студентів з 4 і 5 поверхів гуртожитку.



На Різдво горів гуртожиток Харківського університету / Фото ГУ ДСНС у Харківській області

За 20 хвилин вогонь локалізували на 4 квадратних метрах кімнати. За годину вогнеборці цілковито розправилися з проблемою.

Чому виникло загоряння, наразі невідомо. Жертв і постраждалих в інциденті немає.

Моторошні пожежі

Масштабна пожежа сталася у США. За попередньою інформацією, у вогні в Філадельфії загинули 12 людей, з них 8 – це діти.

Займання сталося у 3-поверховій житловій будівлі. Відомо, що там мешкали понад 20 людей, тому й потенційних жертв може бути більше.

Нещодавно вогонь охопив і будинок на Вінниччині. У пожежі трагічно загинув 7-річний малюк.



У пожежі на Вінниччині загинув 7-річний хлопчик / Фото ДСНС України у Вінницькій області

Як з'ясували рятувальники, загорілася одна з кімнат, яку повністю заполонив вогонь. Постраждала також 40-річна мати хлопчика, у якої діагностували термічні опіки рук II ступеню.

Важливо – що робити, якщо ви опинилися в осередку пожежі: дивіться відео