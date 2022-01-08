Трамвай рухався за маршрутом №23 у Харкові 8 січня вночі. Пожежа трапилася у кабіні водія.

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Пожежа в трамваї Харкова

Вогонь частково захопив і салон трамвая. У цей момент пасажирів всередині громадського транспорту не було.



У Харкові трамвай загорівся під час руху / Фото ДСНС Харківської області

Водій оперативно зупинився і викликав рятувальників. Пожежу гасили 2 чергових відділення.

За інформацією ДСНС у Харківській області, вогонь охопив частину трамвая, площею майже 15 квадратних метрів.

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Причини загоряння в трамваї

Локалізувати пожежу вдалося за лічені хвилини. Однак повністю побороти вогонь вдалося лише за 2 години. Рятувальники завершили роботу о 3 годині ночі.

Попередньо, причиною виникнення вогню в салоні назвали коротке замикання. Неполадка виникла в електропечі в кабіні водія.



Пожежа виникла через коротке замикання в кабіні водія / Фото ДСНС Харківської області

Моторошна пожежа у Львові

Нещодавно пожежа трапилася і у Львові. Горів 2-поверховий будинок на вулиці Сигнівка. Відомо, що загорілася квартира на першому поверсі житлової будівлі.

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Однак у цій надзвичайній події загинуло троє людей. Тіла виявили уже на згарищі.

Серед загиблих була 68-річна жінка і її 47-річний син. Ким був третій загиблий, наразі не змогли встановити.

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