Трагедія сталася у селі Тараски Хмільницького району. Повідомлення про пожежу надійшло о 00:51.

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Коли на місце трагедії прибули рятувальники, вони з'ясували, що вогонь охопив одну із кімнат житлового будинку. Загальна площа будинку становить близько 80 квадратних метрів.

Вогонь знищив шиферне перекриття та внутрішнє оздоблення кімнат будинку.

Під час огляду місця пожежі виявили загиблого 7-річного хлопчика. Термічний опік кистей обох рук II ступеню отримала 40-річна мати,

– мовиться у повідомленні.

Наразі фахівці встановлюють обставини, які призвели до трагедії.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого.



Вогонь знищив шиферне перекриття будинку / Головне управління ДСНС України у Вінницькій області

Страшна статистика