Трагедія сталася у селі Тараски Хмільницького району. Повідомлення про пожежу надійшло о 00:51.
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Коли на місце трагедії прибули рятувальники, вони з'ясували, що вогонь охопив одну із кімнат житлового будинку. Загальна площа будинку становить близько 80 квадратних метрів.
Вогонь знищив шиферне перекриття та внутрішнє оздоблення кімнат будинку.
Під час огляду місця пожежі виявили загиблого 7-річного хлопчика. Термічний опік кистей обох рук II ступеню отримала 40-річна мати,
– мовиться у повідомленні.
Наразі фахівці встановлюють обставини, які призвели до трагедії.
Вогонь знищив шиферне перекриття будинку / Головне управління ДСНС України у Вінницькій області
Страшна статистика
- Лише упродовж тижня (27 грудня – 2 січня) під час пожеж в Україні загинули 80 людей. Ще стільки ж українців вдалося врятувати від полум'я.
- За оперативними даними, збитки становлять 12,656 мільйона гривень.
- Упродовж тижня надзвичайникам вдалося ліквідувати 1 160 пожеж.
- За цей час зафіксували 1 391 надзвичайну подію.