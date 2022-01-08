Трагедия произошла в селе Тараски Хмельницкого района. Сообщение о пожаре поступило в 00:51.

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Когда на место трагедии прибыли спасатели, они выяснили, что огонь охватил одну из комнат жилого дома. Общая площадь дома составляет около 80 квадратных метров.

Огонь уничтожил шиферное перекрытие и внутреннее отделку комнат дома.

Во время осмотра места пожара обнаружили погибшего 7-летнего мальчика. Термический ожог кистей обеих рук II степени получила 40-летняя мать,

– говорится в сообщении.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства, которые привели к трагедии.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшего.



Огонь уничтожил шиферное перекрытие дома / Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области

Страшная статистика