Оперативное видео с места происшествия опубликовали ряд харьковчан в местных телеграм-каналах. Черный столб дыма, идущий из Благовещенского собора, видно издалека.

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Пожар в харьковской церкви

Как видно по видео, обнародованных очевидцами, пожар возник в одном из сооружений во дворе храма. Сам памятник пока не пострадал от огня, однако эпицентр очень близко от одной из стен церкви.



В Харькове на территории собора вспыхнул пожар / Фото очевидцев из соцсетей

На месте работали спасатели, которым удалось ликвидировать пожар за час. Огонь на территории собора вспыхнул в 8:45, а в 9:43 его уже потушили.



Огонь охватил здание возле Благовещенского храма / Фото очевидцев из соцсетей

Известно, что жертв и пострадавших в чрезвычайном происшествии нет. Пострадало только одноэтажное хозяйственное здание на площади 60 квадратных метров.

Как тушили огонь в Благовещенском соборе Харькова / Фото ГСЧС

На месте работали 20 пожарных и 4 единицы спецтехники.

Пожар в Харькове на территории Благовещенского собора: смотрите видео



Причины пожара

По словам представителя Харьковского управления ГСЧС Евгения Василенко, внутри хозяйственной постройки возле храма горели остатки свечей, одежда, парафин и другие вещи.

Предварительно, причиной пожара называют короткое замыкание электросети.

История Благовещенского собора

Свято-Благовещенский кафедральный собор в Харькове считается крупнейшим в Восточной Европе. Им занимается местная епархия УПЦ Московского патриархата.

Сакральное сооружение в этом месте впервые возвели в 1655 году. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы была деревянной и имела отдельную колокольню.



Благовещенский собор считается крупнейшим в Восточной Европе / Фото из Википедии, Сергей Бобок

После масштабного пожара 1738 года его полностью восстановили, а уже в 1789 году решили заложить обновленный каменный храм. В силу ряда исторических обстоятельств фундамент новой церкви начали возводить в 1888 году, а полностью завершили сооружение в 1901 году.