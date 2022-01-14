Сейчас о пострадавших никакой информации нет. Однако на кадрах видно, что пламя практически уничтожило сооружение – оно огромными языками вырывалось сквозь окна и обрушило кровлю.

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Молниеносная реакция спасателей

Бойцы ГСЧС сразу прибыли на место и немедленно начали тушить пожар. В комментариях люди, которые живут поблизости, сообщили, что экипажи прибыли за 7 минут и не допустили переброски огня на соседние дома. Якобы им уже удалось ликвидировать очаг возгорания.

Кроме того, местные жители отметили, что огонь разбушевался слишком сильно из-за мощных порывов ветра. Кое-кто также предположил, что в здании мог быть какой-то баллон или что-то легковоспламеняющееся – ведь пожар разгорелся слишком сильно.

В Жулянах вспыхнул частный дом: видео

Текст публикации "Киева оперативного":

Прямо сейчас пылает частный дом в микрорайоне Жуляны. На месте уже работают пожарные спасатели ГСЧС. Надеемся, никто не пострадает.