В помещении, которое охватил огонь, хранились использованные автомобильные шины. Для ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 27 пожарных.

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Огонь поглотил огромную площадь

По состоянию на 8:00 на складах пылали 1000 квадратных метров площади.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Спасатели заверили, что полностью контролируют ситуацию и не имеют никаких проблем с водоснабжением.



Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров / Фото ГСЧС

Обратите внимание! Пожар возник на территории завода "Борекс", который уже не работает.

На Чернговщине горела мебельная фабрика: похожее

В городе Нежин на Черниговщине 9 января взорвался котел на мебельной фабрике. Это повлекло серьезный пожар, который тушили 20 спасателей и 5 единиц техники. Огонь быстро перекинулся на кровлю цеха, где изготовляли пеллеты.