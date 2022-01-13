В помещении, которое охватил огонь, хранились использованные автомобильные шины. Для ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 27 пожарных.
Важно В Святошине пожарные спасли из горящей квартиры женщину с ожогами
Огонь поглотил огромную площадь
- По состоянию на 8:00 на складах пылали 1000 квадратных метров площади.
- К счастью, жертв и пострадавших нет.
- Спасатели заверили, что полностью контролируют ситуацию и не имеют никаких проблем с водоснабжением.
Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров / Фото ГСЧС
На Чернговщине горела мебельная фабрика: похожее
В городе Нежин на Черниговщине 9 января взорвался котел на мебельной фабрике. Это повлекло серьезный пожар, который тушили 20 спасателей и 5 единиц техники. Огонь быстро перекинулся на кровлю цеха, где изготовляли пеллеты.