Вызов пожарным поступил в 20:34. Им сообщили, что горит квартира на последнем этаже пятиэтажки.

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Спасли в последний момент

Когда бойцы ГСЧС прибыли на место, то обнаружили, что во 2-комнатной квартире на площади 15 квадратных метров загорелись личные вещи. Кроме того, в коридоре они обнаружили 60-летнюю женщину с ожогами лица и рук 1 – 2 степени. Пострадавшую немедленно вынесли на улицу и передали медицинской бригаде.

Чтобы погасить огонь, спасателям понадобился час / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Огонь гасили час

Локализовать центр возгорания спасатели смогли в 21:12, а полностью потушить огонь – в 21:32. На месте инцидента работали 4 единицы техники и 15 членов экипажей. Что касается обстоятельств и причин возникновения пожара, то их выясняет полиция.

Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:

Во время тушения пожара в квартире спасли человека. 11 января в 20:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Академика Туполева, 11-В, что в Святошинском районе столицы.

На место происшествия направили спасателей. По прибытию на место происшествия первые пожарно-спасательные подразделения установили, что пожар произошел на 5 этаже 5-этажного жилого дома. В одной из комнат 2-комнатной квартиры произошло возгорание личных вещей на площади 15 квадратных метров. Спасатели сразу же взялись за тушение пожара.

Во время разведки они обнаружили женщину 1961 года роджения, которая лежала в коридоре на полу. Спасатели передали спасенную медицинским работникам с предварительным диагнозом опеки лица и рук 1, 2 степени.

В 21:12 пожар локализовали и в 21:32 ликвидировали. На место происшествия привлекли 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава подразделений Главного управления. Причина пожара выясняется правоохранителями.