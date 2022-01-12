Виклик вогнеборцям надійшов о 20:34. Їм повідомили, що горить квартира на останньому поверсі п'ятиповерхівки.

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Врятували в останній момент

Коли бійці ДСНС прибули на місце, то виявили, що у 2-кімнатній квартирі на площі 15 квадратних метрів загорілися особисті речі. Крім того, в коридорі вони знайшли жінку 60-річну жінку з опіками обличчя та рук 1 – 2 ступеня. Потерпілу негайно винесли на вулицю і передали медичній бригаді.



Аби загасити вогонь, рятувальникам знадобилася година / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві

Вогонь гасили годину

Локалізувати осередок займання рятувальники змогли о 21:12, а повністю загасити вогонь – о 21:32. На місці інциденту працювали 4 одиниці техніки та 15 членів екіпажів. Що ж до обставин та причин виникнення пожежі, то їх уже з'ясовує поліція.

Текст публікації Головного управління ДСНС у місті Києві:

Під час гасіння пожежі у квартирі врятували людину. 11 січня о 20:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Академіка Туполєва, 11-В, що у Святошинському районі столиці.

На місце події направили рятувальників. По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів встановили, що пожежа сталася на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку. В одній із кімнат 2-кімнатної квартири трапилося загоряння особистих речей на площі 15 квадратних метрів. Рятувальники одразу ж взялися за гасіння пожежі.

Під час розвідки вони виявили жінку 1961 року народження, яка лежала у коридорі на підлозі. Рятувальники передали врятовану медичним працівникам з попереднім діагнозом опіки обличчя та рук 1, 2 ступеня.

О 21:12 пожежу локалізували та о 21:32 ліквідували. На місці події залучили 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб особового складу підрозділів Головного управління. Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронцями.