Повідомлення про надзвичайну ситуацію рятувальникам надійшло з провулку Таращанського, 7. На щастя, в результаті інциденту ніхто не загинув і не постраждав. За темоюНа Подолі спалахнула пожежа у квартирі 9-поверхівки Вогонь розбушувався Коли бійці ДСНС прибули на місце, полум'я встигло охопити площу 40 квадратних метрів в одноповерховій садибі. Мешканці будинку були втома, а тому помітили займання. Почувши їдкий запах, вони негайно залишили будівлю й зателефонували на 101. Господарі помешкання самі викликали рятувальників, коли почули їдкий запах / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві Через пожежу власникам доведеться відновлювати будинок / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві Будинок доведеться відновлювати О 22:02 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, а о 22:45 повністю загасити її. Втім, вона залишила по собі серйозні наслідки. Зокрема: згорілита розібрані50 квадратних метрів дерев'яних конструкцій даху; згоріла та розібрана міжкімнатна дерев'яна перегородка на площі 10 квадратних метрів; частково згоріли та розібрані дерев'яні конструкції стелі; повністю розібрана пічна груба; часткових пошкоджень вогонь завдав побутовій техніці. Зверніть увагу! До ліквідації пожежі залучили 3 одиниці техніки й 13 членів її екіпажів. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав і не загинув / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві Текст публікації Головного управління ДСНС у місті Києві: Вогнеборці ліквідували пожежу на території приватної садиби.17 січня о 21:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у містіКиєві надійшло повідомлення про пожежу по провулкуТаращанському, 7, що у Святошинському районі столиці. На місце події направилирятувальників 9Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце вони встановили, що на території приватної садиби, в1-поверховому житловому будинку, на даху виникла пожежа на площі 40 квадратних метрів. О 22:02 пожежу локалізувалита о 22:45 ліквідували.На момент виникнення пожежі господарі перебуваливдома. Відчувши їдкий запах горіння, вони самостійно покинули будинок, викликавши рятувальників. Внаслідок пожежі згорілита розібрані50 квадратних метрівдерев'яних конструкцій даху, згоріла та розібрана міжкімнатна дерев'яна перегородка на площі 10 квадратних метрів, частково згоріли та розібрані дерев'яні конструкції стелі, повністю розібранапічнагруба, а також частково пошкодженапобутова техніка. На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.Причину та обставини цієїподії встановлюватимуть правоохоронні ограни.