Пожежа виникла у неділю, 16 січня, ввечері на території Дніпропетровської виправної колонії №89. Будівля розташовується на вулиці Данила Галицького, 1.

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Обставини пожежі

Відео, на якому видно димовий стовп та вогонь, оприлюднили очевидці з Дніпра в соцмережах. Інформацію про пожежу підтвердили журналістці 24 каналу в черговій частині виправної колонії.

В інциденті ніхто не постраждав. Вогонь гасили частково власними силами працівників пенітенціарної установи, також на місце викликали бригаду рятувальників.

За інформацією видання "Інформатор", загоряння виникло в церкві на території закладу. Пожежа охопила дах будівлі. Попередньою причиною займання називають коротке замикання.

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Горіла церква в Харкові

Нещодавно пожежа трапилася на території Благовіщенського собору московського патріархату в Харкові. Вогонь охопив господарську будівлю біля храму.

Усе довкола заполонив густий і чорний дим. На місце оперативно прибули рятувальники, які швидко ліквідували пожежу.



У Благовіщенському соборі Харкова гасили вогонь / Фото ДСНС

Люди в надзвичайній події не постраждали. Вогонь знищив залишки свічок, парафін і одяг, які були всередині. Попередньою причиною загоряння називають коротке замикання електромережі.