Як розповіла речниця надзвичайників у Полтавській області Світлана Рибалко у коментарі "Суспільному".

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Виклик рятувальники отримали о 19:50. Пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі. Рятувальники евакуювали з під'їзду 30 людей. Також за допомогою автодрабини врятували чотирьох людей, з яких двоє дітей.

Не минулося без жертв

Надзвичайники у квартирі, де виникло займання, знайшли тіло 67- річної жінки, яка там проживала. Також на дев'ятому поверсі у квартирі виявили тіла:

52-річного чоловіка,

45-річної жінки.

Їх направили на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті. Чому виникла пожежа, поки встановлюють. Попередньо спричинити займання міг електричний обігрівальний пристрій.

Зверніть увагу! Загалом від початку року на Полтавщині сталося 117 займань.



Пожежа у Кременчуці / Фото ДСНС