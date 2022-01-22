Як розповіла речниця надзвичайників у Полтавській області Світлана Рибалко у коментарі "Суспільному".
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Виклик рятувальники отримали о 19:50. Пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі. Рятувальники евакуювали з під'їзду 30 людей. Також за допомогою автодрабини врятували чотирьох людей, з яких двоє дітей.
Не минулося без жертв
Надзвичайники у квартирі, де виникло займання, знайшли тіло 67- річної жінки, яка там проживала. Також на дев'ятому поверсі у квартирі виявили тіла:
- 52-річного чоловіка,
- 45-річної жінки.
Їх направили на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті. Чому виникла пожежа, поки встановлюють. Попередньо спричинити займання міг електричний обігрівальний пристрій.
Пожежа у Кременчуці / Фото ДСНС