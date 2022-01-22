Об этом рассказала пресс-секретарь работников МЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко в комментарии "Суспільному".

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Вызов спасатели получили в 19:50. Пожар возник в квартире на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали из подъезда 30 человек. Также с помощью автолестницы спасли четырех человек, из которых двое детей.

Не обошлось без жертв

Работники МЧС в квартире, где возникло возгорание, нашли тело 67-летней женщины, которая там проживала. Также на девятом этаже в квартире обнаружили тела:

52-летнего мужчины,

45-летней женщины.

Их направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти. Почему возник пожар, пока устанавливают. Предварительно вызвать возгорание могло электрическое обогревательное устройство.

Обратите внимание! Всего с начала года на Полтавщине произошло 117 пожаров.



Пожар в Кременчуге / Фото ГСЧС