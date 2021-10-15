У Львові під час пожежі загинули 3 людини: моторошні фото з місця події

У Львові 14 жовтня трапилась моторошна пожежа у металевому вагончику. Внаслідок трагічної події загинули 3 людини.

Вагончик згорів вщент. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, ДСНС Львівщини оголосила надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

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Пожежа трапилась на стоянці

О 21:18 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Городоцькій. Вогонь спалахнув у металевому вагончику (кунг) на автостоянці великогабаритних автомобілів та техніки.

До місця події негайно виїхали рятувальники. На момент їхнього прибуття із вагончика вже вибивались язики полум'я. Вогнеборці почали гасити пожежу о 21:35. Її вдалося повністю ліквідувати вже за 5 хвилин.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

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У вагончику загинули 3 людини

Після того, як пожежу загасили, рятувальники почали обстежувати вагончик. Там вони знайшли тіла 3 загиблих людей. Наразі їхні особи встановлюють правоохоронці.

Внаслідок пожежі вогонь знищив внутрішнє оздоблення вагончика та речі на площі 8 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини та причину виникнення займання встановить поліція.