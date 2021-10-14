Пресслужба ДСНС повідомила, що полум'я спалахнуло на даху двоповерхової покинутої будівлі. Спершу існувала загроза, що вогонь розповсюдиться по всій площі даху та на 8-поверхову поруч розташовану будівлю.
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У процесі гасіння пожежі на безпечну відстань відвели 15 людей. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, немає.
На місці задіяли 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 людей особового складу,
– мовиться у повідомленні.
Причину пожежі встановлять правоохоронні органи.
Фото з місця події / ДСНС України
Пожежа у Голосіївському районі
- У Голосіївському районі столиці у ніч з 11 на 12 жовтня спалахнула пожежа.
- У вогні загинув чоловік 1941 року народження.
- Спершу загорілася пральна машина, згодом полум'я перекинулося на помешкання.
- Тіло господаря знайшли у напрямку руху до виходу з помешкання. Чоловік намагався вийти із охопленої вогнем квартири, однак не встиг.