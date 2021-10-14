Окрім того, відомо про щонайменше 41 постраждалого. Кількість госпіталізованих не оприлюднюють.

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Деталі пожежі

  • Вогонь у 13-поверховому будинку спалахнув у ніч з 13 на 14 жовтня.
  • Причини пожежі не оприлюднюють.
  • Полум'я швидко охопило будівлю, з нижніх поверхів йшов густий дим.
  • Рятувальники боролися з вогнем до ранку.
  • Очевидці розповіли, що перед пожежею пролунали близько 3 вибухів.
  • Нижні поверхи будівлі фактично вигоріли.
  • Будинку було близько 40 років. На нижніх поверхах були крамниці.

Пожежа на острові Гуанаха

  • Масштабна пожежа спалахнула на курортному острові Гуанаха у Карибському басейні.
  • Вогонь знищив понад 200 будинків та промислових будівель.
  • На щастя, жертв не було.
  • Однак відомо про щонайменше 4 постраждалих.
  • Міністр з надзвичайних ситуацій Макс Гонсалес заявив: "можемо підтвердити, що людських втрат немає. Але є величезні матеріальні збитки".
  • Сотням острів'ян були змушені тікати якомога далі від вогню.