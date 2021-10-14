Окрім того, відомо про щонайменше 41 постраждалого. Кількість госпіталізованих не оприлюднюють.
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Деталі пожежі
- Вогонь у 13-поверховому будинку спалахнув у ніч з 13 на 14 жовтня.
- Причини пожежі не оприлюднюють.
- Полум'я швидко охопило будівлю, з нижніх поверхів йшов густий дим.
- Рятувальники боролися з вогнем до ранку.
- Очевидці розповіли, що перед пожежею пролунали близько 3 вибухів.
- Нижні поверхи будівлі фактично вигоріли.
- Будинку було близько 40 років. На нижніх поверхах були крамниці.
Пожежа на острові Гуанаха
- Масштабна пожежа спалахнула на курортному острові Гуанаха у Карибському басейні.
- Вогонь знищив понад 200 будинків та промислових будівель.
- На щастя, жертв не було.
- Однак відомо про щонайменше 4 постраждалих.
- Міністр з надзвичайних ситуацій Макс Гонсалес заявив: "можемо підтвердити, що людських втрат немає. Але є величезні матеріальні збитки".
- Сотням острів'ян були змушені тікати якомога далі від вогню.