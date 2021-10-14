Кроме того, известно о как минимум 41 пострадавшем. Количество госпитализированных не обнародуют.
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Детали пожара
- Огонь в 13-этажном доме вспыхнул в ночь с 13 на 14 октября.
- Причины пожара не обнародуют.
- Пламя быстро охватило здание, с нижних этажей шел густой дым.
- Спасатели боролись с огнем до утра.
- Очевидцы рассказали, что перед пожаром прозвучали около 3 взрывов.
- Нижние этажи здания фактически выгорели.
- Дому было около 40 лет. На нижних этажах были магазины.
Пожар на острове Гуанаха
- Крупный пожар вспыхнул на курортном острове Гуанаха в Карибском бассейне.
- Огонь уничтожил более 200 домов и промышленных зданий.
- К счастью, жертв не было.
- Однако известно о не менее 4 пострадавших.
- Министр по чрезвычайным ситуациям Макс Гонсалес заявил: "можем подтвердить, что человеческих потерь нет. Но есть огромные материальные убытки".
- Сотни островитян были вынуждены бежать как можно дальше от огня.