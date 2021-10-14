Кроме того, известно о как минимум 41 пострадавшем. Количество госпитализированных не обнародуют.

Заметьте Загорелось общежитие Одесской политехники: студенты предотвратили трагедию

Детали пожара

  • Огонь в 13-этажном доме вспыхнул в ночь с 13 на 14 октября.
  • Причины пожара не обнародуют.
  • Пламя быстро охватило здание, с нижних этажей шел густой дым.
  • Спасатели боролись с огнем до утра.
  • Очевидцы рассказали, что перед пожаром прозвучали около 3 взрывов.
  • Нижние этажи здания фактически выгорели.
  • Дому было около 40 лет. На нижних этажах были магазины.

Пожар на острове Гуанаха

  • Крупный пожар вспыхнул на курортном острове Гуанаха в Карибском бассейне.
  • Огонь уничтожил более 200 домов и промышленных зданий.
  • К счастью, жертв не было.
  • Однако известно о не менее 4 пострадавших.
  • Министр по чрезвычайным ситуациям Макс Гонсалес заявил: "можем подтвердить, что человеческих потерь нет. Но есть огромные материальные убытки".
  • Сотни островитян были вынуждены бежать как можно дальше от огня.