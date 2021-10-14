Пресс-служба ГСЧС сообщила, что пламя вспыхнуло на крыше двухэтажного заброшенного здания. Сначала существовала угроза, что огонь распространится по всей площади крыши и на 8-этажное рядом расположенное здание.
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В процессе тушения пожара на безопасное расстояние отвели 15 человек. Жертв и пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет.
На месте задействовали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек личного состава,
– говорится в сообщении.
Причину пожара установят правоохранительные органы.
Фото с места происшествия / ГСЧС Украины
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