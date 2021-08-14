У Львові на пішоході збили дівчину: фото

У Львові трапилась ДТП – на вулиці Шевченка, неподалік Львівенергозбут, автівка збила дівчину просто на пішохідному переході. Це сталось близько 12:30.

Деталі цього інциденту наразі невідомі. Дівчина, ймовірно, отримала травми.

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Водій не втік з місця ДТП

Водій з місця аварії не втік. На місце прибули медики й поліція. Правоохоронці встановлюватимуть всі обставини ДТП.

До приїзду медиків, дівчині надавав допомогу чоловік – ймовірно це був просто перехожий, який став очевидцем події.

Дівчину збили на пішохідному переході / Фото "Варта-1"

Інша історія

Раніше сайт 24 каналу писав, що у Львові суд ухвалив одразу кілька рішень, якими позбавив водія прав на 40 років. Також йому виписали штрафів майже на пів мільйона. Річ у тім, що 33-річного чоловіка багато разів ловили за кермом у стані наркотичного сп'яніння.