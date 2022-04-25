У Львові побудують потужний медцентр для поранених зі Сходу, – Садовий

З початку повномасштабної війни Росії проти України найзапекліші бої відбуваються на Сході та Півдні України. Львів активно прийматиме поранених у новому спеціальному медцентрі.

Про це в ефірі 24 каналу заявив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, медичний заклад побудуть для постраждалих зі Сходу нашої країни.

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Тема поранених є мегаскладною, – Садовий

Міський голова Львова зазначив, що місто кожного дня приймає достатньо багато поранених зі Сходу, а це потребує повного перебудування медичної системи.

Плануємо вибудовувати потужний медичний центр для лікування поранених, тому що люди приїжджають або їх привозять у складній ситуації,

– наголосив Садовий.

Він пояснив, що потрібне буде зовсім інше протезування, а також дуже серйозна психологічна допомога. "Є підтримка від Офісу Президента, міністра охорони здоров'я. Повністю володіє ситуацією й допомагає голова Львівської ОВА. Є підтримка всіх", – додав львівський мер.

Садовий відзначив, що сьогодні треба буде акумулювати значні гроші й розпочати велику програму по цілому світу, тому що людей, які потребуватимуть допомоги буде багато.

"Це від нас вимагатиме зовсім нових викликів. Проблем багато. Поранені – мегаскладна тема, яка потребує великої координації і в Україні, і взагалі у світі, тому що такого досвіду ми раніше не мали", – підкреслив міський голова Львова.

Садовий розповів про медцентр у Львові для бійців: дивіться відео (початок теми з 2:28)