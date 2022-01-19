У Львові пограбували апеляційний господарський суд

У Львові вночі 19 січня грабіжник пробрався у приміщення Західного апеляційного господарського суду. Він викрав гроші, які лежали в сейфі.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини злочину. Вони намагаються встановити особу грабіжника.

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У Львові пограбували господарський апеляційний суд

Вночі 19 січня пограбували Західний апеляційний господарський суд. У пресслужбі поліції Львівщини підтвердили цю інформацію, однак відмовилися розкрити деталі справи.

Журналісти довідалися, що грабіжник розбив вікно на першому поверсі та заліз до приміщення суду. Звідти він викрав гроші, що лежали у сейфі. Наразі невідомо, яка саме сума там була.

На місці події працюють правоохоронці. У поліції зазначили, що слідчі вже відкрили кримінальне провадження. У суді коментувати інцидент відмовилися.

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Західний апеляційний господарський суд розташований на вулиці Личаківській, 81. Там розглядають апеляції з 5 областей України – Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької.