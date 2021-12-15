У Львові поліцейський Crafter потрапив у ДТП: фото та відео з місця аварії
Джерело:"Варта 1"
У Львові 15 грудня автомобіль поліції Volkswagen Crafter потрапив у ДТП. На щастя, аварія минула без постраждалих.
ДТП трапилася на вулиці Володимира Великого. У поліції підтвердили інформацію щодо аварії.
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У ДТП потрапило поліцейське авто
Приблизно о 13:40 на вулиці Володимира Великого трапилася ДТП. Там зіштовхнулися легковик Opel та автомобіль поліції Volkswagen Crafter.
На місці аварії наразі працюють правоохоронці. Поліцейські встановлюють усі обставини зіткнення.
Дивіться фото з місця аварії / Фото "Варта 1"
Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська у коментарі 24 каналу підтвердила інформацію щодо цієї аварії. Попередньо відомо, що саме цивільне авто в'їхало в автомобіль правоохоронців. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.
Речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій додала, що в ДТП потрапило авто головного управління Нацполіції області.
Поліцейське авто потрапило в аварію у Львові: відео