У Львові поліцейський Crafter потрапив у ДТП: фото та відео з місця аварії

У Львові 15 грудня автомобіль поліції Volkswagen Crafter потрапив у ДТП. На щастя, аварія минула без постраждалих.

ДТП трапилася на вулиці Володимира Великого. У поліції підтвердили інформацію щодо аварії.

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У ДТП потрапило поліцейське авто

Приблизно о 13:40 на вулиці Володимира Великого трапилася ДТП. Там зіштовхнулися легковик Opel та автомобіль поліції Volkswagen Crafter.

На місці аварії наразі працюють правоохоронці. Поліцейські встановлюють усі обставини зіткнення.

Дивіться фото з місця аварії / Фото "Варта 1"

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська у коментарі 24 каналу підтвердила інформацію щодо цієї аварії. Попередньо відомо, що саме цивільне авто в'їхало в автомобіль правоохоронців. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

Речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій додала, що в ДТП потрапило авто головного управління Нацполіції області.

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