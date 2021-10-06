У Львові помер відомий громадський діяч Ігор Ожиївський
Джерело:Львівська міськрада
Помер відомий львівський громадський діяч Ігор Ожиївський. Вночі 6 жовтня у нього трапився серцевий напад.
Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким. Час прощання та чину похорону обіцяють оприлюднити пізніше.
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Помер Ігор Ожиївський
У Львові 6 жовтня пішов з життя громадський та релігійний діяч Ігор Ожиївський. За інформацією ZAXID.NET, у нього трапився серцевий напад. Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що боляче, коли так передчасно йдуть люди, які були для багатьох світилами та дороговказами.
Пан Ігор Ожиївський назавжди залишиться у нашій пам'яті дуже світлою, щирою, професійною людиною, яка була наділена великою Божою ласкою та мудрістю. Співчуваємо рідним, близьким. Вічна пам'ять,
– додав мер.
Ожиївського не стало у віці 63 років. Подробиці про організацію прощання та похорону наразі не повідомили.
Коротко про Ігоря Ожиївського
- Ігор Ожиївський народився у 1958 році у Львові. Він закінчив Львівський університет за фахом радіофізика.
- Ожиївський був громадським, політичним та культурним діячем.
- Він працював керівником відділу зовнішніх справ Курії Львівської Архієпархії УГКЦ та був близьким помічником глави УГКЦ митрополита Любомира Гузара.
- Також Ожиївський у 2001 році брав активну участь у підготовці візиту Папи Римського Івана Павла II до Львова.
- Пізніше він очолював управління з питань внутрішньої політики ЛОДА, працював заступником директора музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького" та був помічником-консультантом нардепів Ярослава Дубневича та Андрія Кота.