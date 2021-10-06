У Львові помер відомий громадський діяч Ігор Ожиївський

Помер відомий львівський громадський діяч Ігор Ожиївський. Вночі 6 жовтня у нього трапився серцевий напад.

Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким. Час прощання та чину похорону обіцяють оприлюднити пізніше.

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Помер Ігор Ожиївський

У Львові 6 жовтня пішов з життя громадський та релігійний діяч Ігор Ожиївський. За інформацією ZAXID.NET, у нього трапився серцевий напад. Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що боляче, коли так передчасно йдуть люди, які були для багатьох світилами та дороговказами.

Пан Ігор Ожиївський назавжди залишиться у нашій пам'яті дуже світлою, щирою, професійною людиною, яка була наділена великою Божою ласкою та мудрістю. Співчуваємо рідним, близьким. Вічна пам'ять,

– додав мер.

Ожиївського не стало у віці 63 років. Подробиці про організацію прощання та похорону наразі не повідомили.

Коротко про Ігоря Ожиївського