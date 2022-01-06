У Львові помер відомий художник Остап Лозинський

У Львові помер відомий художник та іконописець Остап Лозинський. Митця не стало у віці 38 років.

Наразі причина смерті художника невідома. Про дату та час прощання повідомлять згодом.

До теми "Мав багато планів": у лікарні помер військовий, якого 27 грудня поранив ворожий снайпер

Помер художник Остап Лозинський

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що 6 січня помер відомий художник та іконописець Остап Лозинський.

Кажуть, коли людина покидає цей світ у такі великі свята, то вона одразу потрапляє до раю. Нехай Остапу там буде світло і добре. А його роботи, як і пам'ять про нього, житимуть вічно. Світла пам'ять світлій людині,

– зауважив мер.

За даними "Вікіпедії", художник народився у Львові у квітні 1983 року. У 2004 році він закінчив Львівський коледж декоративного мистецтва імені Івана Труша, а через 2 роки – Львівську національну академію мистецтв. Близько 10 років Лозинський працював у Національному музеї імені Андрея Шептицького.

Також він був викладачем теоретично-практичного курсу "Основи композиції" в іконописній школі "Радруж" УКУ. З 2011 року митець був куратором виставкових проєктів галереї сучасного сакрального мистецтва Iconart.



У Львові помер іконописець Остап Лозинський / Фото з фейсбуку Андрія Садового

Текст допису Андрія Садового:

Сьогодні відійшов у вічність відомий львівський художник та іконописець Остап Лозинський. Кажуть, коли людина покидає цей світ у такі великі свята, то вона одразу потрапляє до раю. Нехай Остапу там буде світло і добре. А його роботи, як і пам'ять про нього, житимуть вічно. Світла пам'ять світлій людині