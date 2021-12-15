У Львові помер відомий композитор Ярослав Виджак

Відомий львівський композитор Ярослав Виджак помер 15 грудня. Він пішов з життя у віці 68 років.

Ярослав Виджак переніс складну операцію. Він перебував у реанімації.

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Помер львівський композитор Ярослав Виджак

У Львові 15 грудня у віці 68 років помер відомий композитор, співак та музикант Ярослав Виджак. Першими про це повідомили на фейсбук-сторінці "Львів музичний 1975 – 1985".

Щойно нас усіх залишив Ярослав Виджак. Непоправна втрата,

– мовиться у дописі.

Нещодавно Ярославу Виджаку зробили термінову операцію на кишківнику. Родина композитора оголошувала грошовий збір на його лікування. Кілька днів після операції композитор перебував у реанімації. Його стан був важким.

Коротка біографія Ярослава Виджака