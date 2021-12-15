У Львові помер відомий композитор Ярослав Виджак
15 грудня 2021 , 17:06Читать новость на русском
Джерело:ZAXID.NET
Відомий львівський композитор Ярослав Виджак помер 15 грудня. Він пішов з життя у віці 68 років.
Ярослав Виджак переніс складну операцію. Він перебував у реанімації.
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Помер львівський композитор Ярослав Виджак
У Львові 15 грудня у віці 68 років помер відомий композитор, співак та музикант Ярослав Виджак. Першими про це повідомили на фейсбук-сторінці "Львів музичний 1975 – 1985".
Щойно нас усіх залишив Ярослав Виджак. Непоправна втрата,
– мовиться у дописі.
Нещодавно Ярославу Виджаку зробили термінову операцію на кишківнику. Родина композитора оголошувала грошовий збір на його лікування. Кілька днів після операції композитор перебував у реанімації. Його стан був важким.
Коротка біографія Ярослава Виджака
- Ярослав Виджак – відомий композитор та поет-пісняр.
- Музикант був засновником і художнім керівником вокально-інструментального ансамблю "Прометей" та дівочого гурту "Мальви".
- Музичні твори композитора виконують гурт "Ватра", Наталія Бучинська, Зеновій Гучок, Ігор Богдан, дует "Ріка життя", Іво Бобул та багато інших українських виконавців.