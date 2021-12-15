Ярослав Виджак перенес сложную операцию. Он был в реанимации.
К теме Умер бывший главный врач 5 больницы Львова
Умер львовский композитор Ярослав Виджак
Во Львове 15 декабря в возрасте 68 лет умер известный композитор, певец и музыкант Ярослав Виджак. Первыми об этом сообщили на фейсбук-странице "Львов музыкальный 1975 – 1985".
Только что нас всех оставил Ярослав Виджак. Непоправимая потеря,
– говорится в сообщении.
Недавно Ярославу Виджаку сделали срочную операцию на кишечнике. Семья композитора объявляла о денежном сборе для его лечения. Несколько дней после операции композитор находился в реанимации. Его состояние было тяжелым.
Короткая биография Ярослава Виджака
- Ярослав Виджак был известным композитором и поэтом-песенником.
- Музыкант был основателем и художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля "Прометей" и девичьей группы "Мальвы".
- Музыкальные произведения композитора исполняют группа "Ватра", Наталья Бучинская, Зеновий Гучок, Игорь Богдан, дуэт "Ріка життя", Иво Бобул и многие другие украинские исполнители.