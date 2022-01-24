У Львові помер відомий волонтер Кость Миско

У Львові 22 січня помер волонтер Кость Миско. Друзі та знайомі згадують його як справжнього патріота України.

Наразі причина смерті волонтера – невідома. Прощання відбудеться 25 січня.

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Помер відомий волонтер Кость Миско

Волонтерка Валентина Полончевська розповіла, що 22 січня помер відомий волонтер Кость Миско.

З сумом повідомляємо, що сьогодні помер наш побратим Кость Миско. Волонтер, справжній патріот своєї Держави. Людина, яка захоплювалася дружбою. Про таких людей кажуть – приклад! Це величезна втрата для нас усіх, хто його знав, та для його рідних людей,

– зазначила жінка.

Усі охочі можуть долучитися до збору на похорон. Карта дружини: 4149439319828293 Змієвець Оксана. До платежу слід зробити примітку "Кошти на поховання".

Парастас розпочнеться о 9:00 25 січня в Гарнізонному Храмі. Ховати волонтера будуть в рідному селі Бринці-Загірні. Родина просить не приносити пластикових квітів та вінків.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого. Світла пам'ять!



Помер волонтер Кость Миско / Фото Валентини Полончевської

Текст допису Валентини Полончевської:

UPD!!!! УВАГА! Всім, хто зможе прийти на похорон нашого друга, побратима! Парастас на 9:00 у вівторок в Гарнізонному Храмі. Ховати будуть в рідному селі Бринці-Загірні (40 км). Родина просить не приносити пластикових квітів та вінків!!

Друзі. З Сумом повідомляємо, що сьогодні помер наш побратим Кость Миско. Волонтер, справжній патріот своєї Держави. Людина, яка захоплювалася дружбою. Про таких людей кажуть – приклад! Це величезна втрата для нас усіх, хто його знав та для його рідних людей.

Прошу допомогти. Карта для допомоги дружини: 4149439319828293 Змієвець Оксана. Будь ласка, зробіть примітку, що кошти на поховання. І помоліться за нього. Про похорон буде повідомлено додатково. Львів.