Сейчас причина смерти волонтера – неизвестна. Прощание состоится 25 января.

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Умер известный волонтер Кость Мыско

Волонтер Валентина Полончевская рассказала, что 22 января умер известный волонтер Кость Мыско.

С грустью сообщаем, что сегодня умер наш собрат Кость Мыско. Волонтер, настоящий патриот своего государства. Человек, который увлекался дружбой. Про таких людей говорят – пример! Это огромная потеря для нас всех, кто его знал, и для его родных людей,

– отметила женщина.

Все желающие могут присоединиться к сбору на похороны. Карта жены: 4149439319828293 Змиевец Оксана. К платежу следует сделать примечание "средства на погребение".

Парастас начнется в 9: 00 25 января в гарнизонном храме. Хоронить волонтера будут в родном селе Брынцы-Загорные. Семья просит не приносить пластиковых цветов и венков.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким умершего. Светлая память!



Умер волонтер Кость Мыско / Фото Валентины Полончевской

Текст сообщения Валентины Полончевской:

UPD!!!! Внимание! Всем, кто сможет прийти на похороны нашего друга, собрата! Парастас на 9:00 во вторник в гарнизонном храме. Хоронить будут в родном селе Брынцы -Загорные (40 км). Семья просит не приносить пластиковых цветов и венков!!

Друзья. С грустью сообщаем, что сегодня умер наш собрат Кость Мыско. Волонтер, настоящий патриот своего государства. Человек, который увлекался дружбой. Про таких людей говорят – пример! Это огромная потеря для нас всех, кто его знал и для его родных людей.

Прошу помочь. Карта для помощи жены: 4149439319828293 Змиевец Оксана. Пожалуйста, сделайте примечание, что средства на погребение. И помолитесь за него. О похоронах будет сообщено дополнительно. Львов.