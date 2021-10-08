У Львові померла заступниця голови "Союзу українок" Ростислава Федак

Пішла з життя заступниця голови та почесна членкиня всеукраїнської громадської організації "Союз українок" Ростислава Федак. Її не стало на 88 році життя.

Ростислава Федак була директоркою та фундаторкою першого в Україні Музею історії українського жіночого руху. Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким померлої.

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Померла почесна членкиня "Союзу українок" Ростислава Федак

У віці 88 років померла заступниця голови та почесна членкиня всеукраїнської громадської організації "Союз українок" Ростислава Федак.

Пані Ростислава була неймовірною жінкою, яка вела за собою тисячі інших жінок. Добра, світла, ідейна, професійна. Вічна пам'ять,

– зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на своїй фейсбук-сторінці зауважив, що ідея музею, про який мріяла Ростислава Федак, обов'язково буде продовжена.

"Дуже сумна новина… померла пані Ростислава Федак. Ідейниця та керівниця "Союзу Українок" і просто чудова людина. Вічна пам'ять", – додав Москаленко.



Ростислава Федак померла у віці 88 років / Фото Андрія Москаленка

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