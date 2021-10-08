У Львові померла заступниця голови "Союзу українок" Ростислава Федак
Джерело:Львівська міськрада
Пішла з життя заступниця голови та почесна членкиня всеукраїнської громадської організації "Союз українок" Ростислава Федак. Її не стало на 88 році життя.
Ростислава Федак була директоркою та фундаторкою першого в Україні Музею історії українського жіночого руху. Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким померлої.
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Померла почесна членкиня "Союзу українок" Ростислава Федак
У віці 88 років померла заступниця голови та почесна членкиня всеукраїнської громадської організації "Союз українок" Ростислава Федак.
Пані Ростислава була неймовірною жінкою, яка вела за собою тисячі інших жінок. Добра, світла, ідейна, професійна. Вічна пам'ять,
– зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко на своїй фейсбук-сторінці зауважив, що ідея музею, про який мріяла Ростислава Федак, обов'язково буде продовжена.
"Дуже сумна новина… померла пані Ростислава Федак. Ідейниця та керівниця "Союзу Українок" і просто чудова людина. Вічна пам'ять", – додав Москаленко.
Ростислава Федак померла у віці 88 років / Фото Андрія Москаленка
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Коротка біографія Ростислави Федак
- Ростислава Федак народилася 4 червня 1933 року в місті Болехові на Івано-Франківщині.
- Вона була керівницею авторської програми "Школа шляхетних українок" та почесною головою конкурсної комісії Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді "Мій рідний край".
- Федак стояла біля витоків першого в Україні Музею історії українського жіночого руху. Його відкрили 14 жовтня 2017 року до 100-ліття "Союзу українок".
- Окрім цього, вона кілька років була головою секретаріату "Союзу українок".
- У 2018 році Садовий нагородив Федак відзнакою імені Олени Степанівни за внесок у відродження національних святинь і звичаїв, розвиток творчого потенціалу молоді.