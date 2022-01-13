У Львові помітили унікальне ретроавто за 50 тисяч доларів: цікаві фото

Львів'янка 12 січня помітила в місті незвичний американський ретроавтомобіль. Його вартість становить 50 тисяч доларів.

Автівку припаркували на вулиці Демнянській. Вона неодноразово брала участь в різноманітних ретро-шоу.

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У Львові помітили рідкісне ретроавто

Львів'янка Лора Коцупей 12 січня опублікувала у фейсбуці допис, до якого прикріпила фото незвичного ретроавтомобіля, який побачила на вулиці Демнянській.

Зустріла сьогодні таке диво, досі під враженням,

– зазначила жінка

Унікальним автомобілем виявився Phillips Berlina Coupe 1981 року випуску. Усього випустили лише 90 таких екземплярів.



У Львові помітили незвичне авто / Фото Лори Коцупей

Купе Phillips Berlina базується на корветі Chevrolet C3. Конструкція автомобіля подібна на Mercedes 500K і 540K. Довжина автомобіля становить 4,7 метра. Матеріал кузова – скловолокно, панелі даху зняли.

Ця копія неодноразово була учасницею різних ретро-шоу. Пробіг автомобіля становить 10 тисяч кілометрів. Phillips Berlina Coupe має 5,7-літровий двигун V8 потужністю 200 кінських сил. Також авто оснастили 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Максимальна швидкість автівки становить 180 кілометрів на годину. Незвичний ретроавтомобіль продавали у Львові за 50 тисяч доларів.



Ретроавто брало участь у низці шоу / Фото Лори Коцупей



Вартість автівки – 50 тисяч доларів / Фото "Діло"