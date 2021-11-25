Львів'янин повністю оббив свою автівку килимами: кумедні фото

Львів'янин придбав авто за 400 доларів. На цікавий тюнінг наважився, щоб дивувати перехожих та викликати в них приємні емоції.

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Львів'янин оббив автівку килимами

У Львові 30-річний блогер Тарас Іващишин цікаво тюнінгував свій "Жигуль", оббивши його килимами. Тепер авто викликає захват у містян та туристів.

В мого діда були на стіні килими. І от я вирішив зробити так. Я ще хотів, щоб люди фотографували моє авто, як я на ньому десь їду. Я хотів, щоб було вау,

– розповів чоловік.

Іващишин купив "Жигуль" за 400 доларів, а тюнінг обійшовся йому безкоштовно, адже чоловік робив усе власноруч. Для цього йому знадобилося багато килимів. Їх львів'янин збирав у селі – у рідних, сусідів та друзів.



Чоловік оббив "Жигуль" килимами / Фото Юрія Богуна

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Метою тюнінгу був гарний настрій перехожих

Іващишин кастомізував своє авто, щоб повеселити перехожих. Тепер, щоб запаркуватися, чоловік возить із собою ще один килим. Також блогер має тематичне вбрання – ще один шматок килиму з діркою для голови.

Коли люди бачать кумедне авто, то одразу ж дістають смартфони, щоб його сфотографувати. Практично усі перехожі – в захваті. Туристи часто питають Іващишина, чи він не робить екскурсії. Однак чоловік відповідає, що ні, й натомість пропонує покатати на кумедному авто безкоштовно.



Перехожим дуже подобається цікаве авто / Фото Юрія Богуна

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Автівка розвеселила навіть патрульних

Нещодавно львів'янина зупинили правоохоронці. Їх неабияк здивувала та розсмішила автівка. Патрульні навіть жартома запитали у водія, чи він не вживає нічого забороненого. Звісно блогера не затримали, але порадили зняти лавку, яку львів'янин встановив на багажнику.

Водії також, помітивши кумедне авто, часто його пропускають. Іващишину подобається така увага, адже метою кастомізації був гарний настрій містян та туристів. І це йому дійсно вдалося, адже "Жигуль" у килимах помічають усі.



Метою тюнінгу було повеселити львів'ян та туристів / Фото Юрія Богуна