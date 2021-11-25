Львовянин приобрел авто за 400 долларов. На интересный тюнинг решился, чтобы удивлять прохожих и вызывать у них приятные эмоции.

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Львовянин обил машину коврами

Во Львове 30-летний блогер Тарас Иващишин интересно тюнинговал свой "Жигуль", обив его коврами. Теперь авто вызывает восторг у горожан и туристов.

У моего деда были на стене ковры. И вот я решил сделать так. Я еще хотел, чтобы люди фотографировали мое авто, как я на нем где-то еду. Я хотел, чтобы было вау,

– рассказал мужчина.

Иващишин купил "Жигуль" за 400 долларов, а тюнинг обошелся ему бесплатно, ведь мужчина делал все собственноручно. Для этого ему понадобилось много ковров. Их львовянин собирал в селе – у родных, соседей и друзей.



Мужчина обил "Жигуль" коврами / Фото Юрия Богуна

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Целью тюнинга было хорошее настроение прохожих

Иващишин кастомизировал свое авто, чтобы повеселить прохожих. Теперь, чтобы запарковаться, мужчина возит с собой еще один ковер. Также блогер имеет тематический наряд – еще один кусок ковра с дыркой для головы.

Когда люди видят забавное авто, то сразу же достают смартфоны, чтобы его сфотографировать. Практически все прохожие – в восторге. Туристы часто спрашивают Иващишина, не делает ли он экскурсии. Однако мужчина отвечает, что нет, и взамен предлагает покатать на забавном авто бесплатно.



Прохожим очень нравится интересное авто / Фото Юрия Богуна

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Машина развеселила даже патрульных

Недавно львовянина остановили правоохранители. Их изрядно удивила и рассмешила машина. Патрульные даже в шутку спросили у водителя, не употребляет ли он ничего запрещенного. Конечно блогера не задержали, но посоветовали снять скамейку, которую львовянин установил на багажнике.

Водители также, заметив забавное авто, часто его пропускают. Иващишину нравится такое внимание, ведь целью кастомизации было хорошее настроение горожан и туристов. И это ему действительно удалось, ведь "Жигуль" в коврах замечают все.



Целью тюнинга было повеселить львовян и туристов / Фото Юрия Богуна