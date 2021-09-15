Объявление о продаже автомобиля появилось на Auto.ria. Кастомизированная "Волга" стоит почти 161 тысячу гривен.

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"Волгу" исполнили в стиле фильма "Безумный Макс"

Во Львове выставили на продажу странную машину – "ГАЗ-2410", выполненную в стиле фильмов об апокалипсисе. На капоте автомобиля установили копья, на крыше – что-то похожее на пулеметы или пушки, а в кузове – ракеты. Конечно, оружие не настоящее, однако металлическое.

Авто не для повседневной езды, делалось для фото, видео, декорации,

– говорится в объявлении.

"Родной" цвет автомобиля – бежевый. Однако его перекрасили в черный. Капота у машины нет, а на задних окнах установили решетки. Багажник "Волги" – усилен для установки дополнительного вооружения.

Вся техническая начинка осталась от ГАЗ-2410, лишь колеса – от ГАЗ-66. Пробег машины составляет 10 тысяч километров. Приобрести машину можно за 6 тысяч долларов.

Однако с перерегистрацией этой "Волги" могут возникнуть проблемы. Ведь по техпаспорту автомобиль имеет другой цвет, к тому же у него нет ни фар, ни номеров. Без всего этого авто не зарегистрируют.

Смотрите фото "Волги" в стиле "Безумного Макса" / Фото Auto.ria