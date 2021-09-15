Оголошення про продаж автомобіля з'явилось на Auto.ria. Кастомізована "Волга" коштує майже 161 тисячу гривень.

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"Волгу" виконали у стилі фільму "Шалений Макс"

У Львові виставили на продаж дивну автівку – "ГАЗ-2410", виконану у стилі фільмів про апокаліпсис. На капоті автомобіля встановили списи, на даху – щось схоже на кулемети чи гармати, а в кузові – ракети. Звичайно, зброя не справжня, однак металева.

Авто не для повсякденної їзди, робилось для фото, відео, декорації,

– мовиться в оголошенні.

"Рідний" колір автомобіля – бежевий. Однак його перефарбували у чорний. Капота в автівки немає, а на задніх вікнах встановили ґрати. Багажник "Волги" – посилений для встановлення додаткового озброєння.

Уся технічна начинка залишилась від ГАЗ-2410, лише колеса – від ГАЗ-66. Пробіг автівки становить 10 тисяч кілометрів. Придбати автівку можна за 6 тисяч доларів.

Однак з перереєстрацією цієї "Волги" можуть виникнути проблеми. Адже за техпаспортом автомобіль має інший колір, до того ж у нього немає ані фар, ані номерів. Без усього цього авто не зареєструють.

Дивіться фото "Волги" у стилі "Шаленого Макса" / Фото Auto.ria